Mortes por acidente de trabalho recuam 11,8% em 2024

Em 2024, foram registados 187.018 acidentes de trabalho em Portugal, mais 2.411 face aos 184.607 (o equivalente a uma subida de 1,3%) face aos 184.607 registados em 2023.

Deste total, 120 resultaram em vítimas mortais, isto é, um decréscimo de 11,8% face aos 136 registados em igual período do ano anterior, de acordo com síntese elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Isto significa que a taxa de incidência foi de 2,3%, inferior aos 2,7% registados em 2023 e aos 2,9% em 2022.

"Apesar disso, no total dos acidentes assistimos a um crescimento do número total de dias de trabalho perdidos em 4,3% o que resultou no aumento da média de dias de trabalho perdidos por acidente de trabalho (39,8)", lê-se.

No que respeita à atividade económica, cerca de um quinto (22,2%) dos acidentes de trabalho ocorreram na indústria transformadora e cerca de um terço (32,5%) dos acidentes mortais ocorreram na construção.

Face à população exposta ao risco, o setor onde a sinistralidade teve maior impacto foi o da captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição com 8.437,7 acidentes por cada 100.000 trabalhadores e o da construção "com 8.362,0 acidentes por cada 100.000 trabalhadores".

Os dados revelam ainda que a maioria dos acidentes de trabalho, bem como das mortes associadas a esses acidentes aconteceram em empresas com entre um e 49 trabalhadores (45,6% e 64,3%, respetivamente).

"No interior do estabelecimento ocorreram 69,7% do total de acidentes e 55,8% dos acidentes com consequência mortal no exterior do estabelecimento", aponta ainda a síntese.

Do total dos mais de 187 mil acidentes de trabalho registados em 2024, quase metade (46,2%) provocaram feridas e lesões superficiais, enquanto 36,1% provocaram lesões nas extremidades superiores.

Já no que toca aos acidentes com consequência mortal, 57,1% provocaram lesões múltiplas, enquanto 65% provocaram lesões no corpo inteiro.

Por faixa etária, dos "sinistrados para os quais se conhece a idade à data do acidente, 48,7% tinham entre os 35 e os 54 anos, sendo o escalão mais afetado o do 45 aos 54 anos", enquanto nos que toca especificamente às vítimas mortais 47,9% tinham entre 45 e 64 anos, sendo o escalão mais afetado o do 45 aos 54 anos.