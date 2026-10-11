Moscovo condena ataque ao aeroporto de Riade e apela à diplomacia

"A Rússia condena este ataque e insta as partes envolvidas no conflito na Península Arábica a absterem-se completamente de atacar infraestruturas civis", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) russo, num comunicado publicado na sua página oficial.

O Governo russo expressou as "mais sentidas condolências às famílias e amigos das vítimas" e desejou "uma pronta recuperação aos feridos".

Além disso, salientou que, segundo dados preliminares, não há cidadãos russos entre os mortos e feridos.

"A Rússia mantém a sua posição firme de que não existe alternativa à solução de qualquer crise nesta região por meios políticos e diplomáticos, ao mesmo tempo que salvaguarda os interesses de todos os Estados, sem exceção", indicou o MNE.

As autoridades sauditas anunciaram que 12 pessoas morreram, incluindo quatro sauditas e oito cidadãos estrangeiros, e outras 309 ficaram feridas, algumas com gravidade, no ataque com mísseis às instalações do aeroporto.

Este é o segundo ataque atribuído a rebeldes Huthis no aeroporto de Riade em apenas 24 horas, depois de um outro ataque, na sexta-feira, ter matado três pessoas e danificado um avião aéreo saudita e outras instalações.

Os Huthis, apoiados pelo Irão, reivindicaram nas últimas semanas a responsabilidade por vários ataques com drones e mísseis balísticos contra instalações civis e militares sauditas, incluindo aeroportos e instalações energéticas.

Os rebeldes iemenitas afirmam que a sua agressão contra o reino saudita é uma resposta ao bombardeamento aéreo da Arábia Saudita às suas posições no Iémen, em apoio à ofensiva por forças leais ao governo iemenita internacionalmente reconhecido.