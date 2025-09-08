Mota-Engil acentua ganhos e sobe quase 9% na bolsa de Lisboa

Cerca das 13:30 em Lisboa, as ações da Mota-Engil estavam a subir 8,82% para 5,55 euros, depois de terem terminado a 5,10 euros na sexta-feira, e o PSI mantinha a tendência da abertura e avançava 0,56% para 7.747,53 pontos.

Na sexta-feira, a Mota-Engil ganhou a concessão para construir e operar por 30 anos o túnel submerso entre as cidades brasileiras de Santos e Guarujá, o primeiro do tipo no Brasil e a obra de infraestrutura mais cara do Governo de Lula da Silva.

A obra prevê um investimento de 6,8 mil milhões de reais (1,073 mil milhões de euros) que a concessionária realizará numa parceria público-privada com o Ministério dos Portos e Aeroportos do Brasil e com o Governo regional do estado de São Paulo.