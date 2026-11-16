Na nota, o grupo destacou que a sua participada Mota-Engil México, em consórcio com outras entidades do grupo "assinou com a Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) um contrato para a execução do projeto de construção do troço ferroviário Querétaro -- San Miguel de Allende, no México, o qual se irá desenvolver numa extensão de 68 quilómetros".

O projeto tem um valor de 22.407.721.318 de pesos mexicanos, equivalente a aproximadamente 1.100 milhões de euros, com um prazo contratual de 32 meses, contemplando "a construção de um túnel ferroviário, 20 viadutos, quatro pontes e uma estação de passageiros, bem como a execução das terraplenagens, plataformas, drenagens, fundações, infraestruturas de via-férrea e trabalhos complementares necessários à implantação e funcionalidade do corredor ferroviário".

Além disso, a infraestrutura ferroviária em causa "comporta uma elevada dimensão técnica e económica, envolvendo obras de arte especiais, construção subterrânea, estruturas de betão e infraestruturas de transporte de passageiros", indicou.

A empresa indicou ainda que a sua participada Mota-Engil Colômbia, em consórcio com um parceiro local e com outra entidade do grupo, assinou com "a Alcaldía Distrital de Barranquilla um contrato associado ao projeto de recuperação, ampliação e estabilização da infraestrutura marítima e fluvial na foz do rio Magdalena junto ao Mar do Caribe, designado `Tajamar Ocidental`".

Este projeto tem um valor de 380 mil milhões de pesos colombianos, equivalente a 110 milhões de euros, e terá uma duração estimada de 12 meses.

"De destacar que 2026 é, à data, e em acumulado desde janeiro, o ano de maior concretização comercial a nível global, ao superar os 8,6 mil milhões de euros em novos contratos angariados", referiu ainda a empresa.