Mota-Engil assina contratos de 1.400 milhões de euros em África

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Mota-Engil refere que, através da sua participada Mota-Engil África assinou com a Allied Gold Corporation "diversos contratos (seis) para a operação de todos os seus ativos em produção (Mali e Costa do Marfim) e uma adjudicação (Etiópia -- nova mina)".

A empresa acrescenta que vai assumir progressivamente a atividade de serviços de engenharia de suporte aos ativos em causa, o que permitirá acrescer "cerca de 1.400 milhões de euros à sua carteira de encomendas em projetos com duração variável".

Estes projetos prolongar-se-ão entre 38 e 60 meses, devendo terminar, no caso do projeto na Etiópia, em 2030.

A construtora assinala que a Mota-Engil África aumenta, assim, a sua carteira de encomendas nesta área para cerca de 4.000 milhões de euros, e a do grupo Mota-Engil para cerca de 15.500 milhões de euros.