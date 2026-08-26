Mota-Engil assina gestão de ferrovia na RDCongo até ao Lobito

"A Mota-Engil África será responsável, durante 30 anos, pela exploração, gestão e manutenção da infraestrutura ferroviária para transporte de mercadorias, minerais, líquidos e gases no corredor que integra a Concessão Ferroviária do Corredor do Lobito (em Angola) e, subsequentemente, do porto de Lobito a Sakania, na província de Haut-Katanga no sul da RDCongo", afirma a empresa num comunicado enviado à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários.

Ao longo do contrato, o investimento deve chegar aos 1.800 milhões de dólares [1.544 milhões de euros]", escreve ainda a empresa no comunicado, que especifica que o acordo incide sobre a "exploração, operação, modernização, reabilitação e manutenção do Corredor do Lobito, mais especificamente na secção de Dilolo a Sakania (cerca de 1.037 km) na RDCongo".

Esta concessão, conclui a empresa, "irá permitir a conexão entre a fronteira da Zâmbia (Sakania) e a fronteira de Angola (Dilolo), assegurando assim a ligação ferroviária de todas as minas na região de Lualaba e Haut-Katanga, na RDCongo, ao porto do Lobito, em Angola, e aos mercados internacionais".

O troço angolano do Corredor do Lobito --- que a Mota-Engil gere em conjunto com o Grupo Trafigura --- recebeu apoio financeiro da Corporação Internacional de Financiamento para o Desenvolvimento dos EUA, que em dezembro anunciou ter assinado uma carta de interesse com a Mota-Engil para um financiamento de até mil milhões de dólares, com o objetivo de ajudar a empresa portuguesa a reparar e a explorar a linha ferroviária na RDCongo, país africano que é o segundo maior produtor mundial de cobre e a principal fonte de cobalto, um minério utilizado em baterias.

O Corredor do Lobito é um eixo ferroviário com 1.300 quilómetros de extensão que atravessa cinco províncias angolanas - Benguela, Huambo, Bié, Moxico e Moxico Leste - e se prolonga até à RDCongo e futuramente à Zâmbia, ligando o Porto do Lobito, no Atlântico, à região mineira do Copperbelt.

Aproximadamente 80% do potencial de mercado do corredor é gerado pela região do Katanga, na RDCongo, de onde provêm exportações de cobalto, cobre, níquel e lítio com destino ao mercado internacional.

O futuro mecanismo de governança deste corredor, que tem investimentos prometidos pela União Europeia, bancos multilaterais, Estados Unidos da América e instituições multilaterais de financiamento, será a Sociedade de Desenvolvimento do Corredor do Lobito (SDCL), uma empresa pública criada em janeiro de 2026 com a missão de administrar, coordenar, supervisionar e promover as atividades de desenvolvimento económico do Corredor e atrair investimento estratégico nos setores da agricultura, indústria, turismo e serviços.

A concessão do Corredor do Lobito é operada pela LAR - Lobito Atlantic Railway -, que venceu em 2023 uma concessão de 30 anos e integra três empresas europeias, Mota-Engil, Trafigura e Vecturis.