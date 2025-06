Mota-Engil celebra contrato de 614 milhões de euros na Arménia

Na nota, o grupo referiu que a sua participada Mota-Engil Mining Caucasus "celebrou um contrato de prestação de serviços de engenharia industrial (`contract mining`) com a Lydian Arménia CJSC, num valor de cerca de 700 milhões de dólares norte-americanos (equivalente a aproximadamente 614 milhões de euros)".

O contrato conta com uma duração estimada de 72 meses (seis anos) e tem por objeto "a execução de um conjunto de serviços de engenharia industrial no âmbito do projeto "Amulsar Gold Mine" localizado a cerca de 10 quilómetros (Km)da cidade de Jermuk e a 170 km a sudeste de Yerevan, capital da Arménia".

A Lydian Armenia CJSC é a entidade responsável pelo desenvolvimento do projeto Amulsar Gold Mine, "um dos mais relevantes projetos mineiros na região do Cáucaso", indicou, revelando que esta empresa é detida em 87,5% pela United Gold, uma companhia privada de mineração, e em 12,5% pelo Governo da Arménia.

"Este contrato não só reforça o reconhecimento da competência técnica e da capacidade de execução da Mota-Engil neste setor, como também representa um incremento expressivo da sua carteira de encomendas", rematou.