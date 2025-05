Mota-Engil celebra contrato no Brasil com a Petrobras por 250 milhões de euros

Na nota, divulgada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo disse que a sua participada Empresa Construtora do Brasil "celebrou um novo contrato com a Petróleo Brasileiro, S.A. (Petrobras), num valor de cerca de 1,61 biliões de reais, equivalente a cerca de 250 milhões de euros".

De acordo com a empresa, o novo contrato terá uma duração estimada de 48 meses, tendo "por objeto a execução de serviços de manutenção, construção e montagem em plataformas de petróleo `offshore`".

A empreitada inclui, destacou, "a instalação de tubulação, a fabricação e instalação de estruturas metálicas, a caldeiraria (abertura e encerramento de vasos, filtros, tanques, torres, trocadores de calor), a montagem de andaimes, a pintura, a manutenção elétrica/de instrumentação e a automação".

A empresa destacou que, com este contrato, "reforça significativamente a sua carteira de encomendas no Brasil, junto de um dos mais importantes clientes do setor de `Oil&Gas` [petróleo e gás], para o qual tem prestado diversos serviços nos últimos anos", num mercado onde o grupo pretende reforçar ainda mais a sua presença, rematou.