Mota-Engil chega a acordo para venda dos negócios de engenharia e imobiliário na Polónia

"A Mota-Engil, no âmbito da sua estratégia de desenvolvimento de negócio com foco nos principais mercados definidos no Plano Estratégico "Building 26", e avaliada a oportunidade financeira resultante de contactos promovidos no âmbito de oportunidades estudadas em conjunto pelos dois grupos, chegou a um acordo com a [empresa húngara] Duna Aszfalt para alienação da MECE e as suas subsidiárias nas áreas de Engenharia e Construção e Promoção Imobiliária", refere a Mota-Engil em comunicado.

A transação será feita por um `enterprise value` (EV) de cerca de 90 milhões de euros.

A concretização da transação, que depende da obtenção de diversas autorizações por parte das autoridades locais, bem como dos financiadores, deverá ocorrer até ao final do primeiro semestre de 2024.

A Mota-Engil, com esta alienação, reforçará a sua "estratégia de seletividade" na alocação dos seus investimentos, aumentando por essa via "o foco do negócio core (principal) nos países de maior crescimento e potencial", além de reforçar o seu balanço financeiro, adianta.