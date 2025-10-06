Mota-Engil fecha novo contrato com a Petrobras no Brasil no valor de 700 milhões de euros

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo português informa que a sua participada Empresa Construtora Brasil (ECB), em consórcio onde detém 33%, celebrou com a Petróleo Brasileiro, S.A. (Petrobras) um novo contrato no valor de 4,4 biliões de reais (cerca de 700 milhões de euros).

O novo contrato, que terá uma duração estimada de 50 meses, prevê o projeto de execução, construção, montagem, comissionamento, operação assistida e integração com a Refinaria Duque de Caxias ("Reduc") no Rio de Janeiro.

Adicionalmente, foi igualmente prolongada a extensão por cinco meses de um contrato da ECB atualmente em curso, no valor de 0,2 biliões de reais (cerca de 35 milhões de euros), que contempla a prestação de serviços de recolha, processamento, destinação final e alienação das linhas flexíveis dos "Almoxarifados Submarinos" da Bacia de Campos.

"Com estes contratos, a Mota-Engil volta a reforçar a sua carteira de encomendas, evidenciando ser um dos principais `players` no setor de Oil&Gas no Brasil, sustentando ainda mais a sua presença na América Latina", refere a empresa no comunicado divulgado antes da abertura do mercado.