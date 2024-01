Mota-Engil finaliza compra da SUMA à Urbaser

Em contrapartida, vai vender à Urbaser as suas participadas no segmento industrial.

"A Mota-Engil informa que foram obtidas as autorizações regulatórias e preenchidas as condições precedentes necessárias à concretização na transação com a Urbaser, anunciada e detalhada em março de 2023", indicou, em comunicado.

Neste sentido, a Mota-Engil passa a assim a ser dona da totalidade da SUMA, bem como das participações detidas por esta empresa nos seus "veículos de participações dos segmentos de recolha e serviços urbanos, tratamento e valorização dos resíduos", assim como das participadas em Angola, Brasil, Moçambique e Omã.

Segundo a Mota-Engil, a concretização desta operação vai permitir acelerar a execução do seu plano estratégico.

O grupo internacional de gestão de resíduos Urbaser notificou, em março, a Autoridade da Concorrência (AdC) da aquisição do controlo exclusivo sobre uma empresa veículo, a constituir, que irá deter a unidade de negócio de resíduos industriais da SUMA.

De acordo com informação disponibilizada no `site` da AdC, a operação de concentração consiste na aquisição, pela Urbaser, "do controlo exclusivo sobre uma empresa veículo a constituir que irá deter a unidade de negócio de resíduos industriais da SUMA ("Industrial Waste NewCo"), através da aquisição de uma participação maioritária do seu capital social à Mota-Engil, Ambiente e Serviços".

A Urbaser é a sociedade-mãe de um grupo internacional que opera nos setores dos serviços urbanos, tratamento de resíduos e gestão de águas, com sede em Espanha, e é controlado pela Platinum Equity, LLC, uma empresa americana de investimento (`private equity`) internacional.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Mota-Engil cederam 2,46% para 4,36 euros.