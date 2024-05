Mota-Engil ganha novas obras de mais de 350 ME na América Latina

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo português de construção e engenharia avança que a Mota-Engil Peru celebrou dois novos contratos com o Estado peruano no valor de cerca de 150 milhões de euros.

"Um dos contratos está relacionado com a construção de uma ponte rodoviária na província de San Martin, com um prazo de execução de 36 meses, sendo o segundo contrato relativo ao serviço de manutenção de uma rede viária na província de Juliaca - Puno com uma extensão total de 450 quilómetros, tendo uma duração prevista de 60 meses", detalha.

Com estes contratos, a Mota-Engil acumula cerca de 420 milhões de euros de novos contratos angariados este ano no Peru, destacado como "um dos seus mercados `core` [principais]".

Adicionalmente, a Mota-Engil diz ter angariado diversos novos contratos de infraestruturas na região que totalizam 200 milhões de euros, reforçando a sua presença na América Latina, um "mercado estratégico" para o grupo, que ali detinha em março uma carteira de encomendas de 4.200 milhões de euros.