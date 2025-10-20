Mota-Engil garante novos contratos no México que ultrapassam 1.000 milhões de euros

Numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Mota-Engil explica que o novo contrato assinado com a Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes contempla o desenho e construção do segundo troço (entre Apaseo el Grande e Irapuato) da ligação ferroviária Querétaro-Irapuato, com uma extensão total de 70,7 quilómetros.

A empresa já tinha conseguido, em agosto, a adjudicação do primeiro troço desta obra, que corresponde a um projeto estratégico dentro do Plano Ferroviário Nacional do México.

Adicionalmente, também no México, a empresa angariou recente de diversos contratos no valor total de cerca de 200 milhões de euros associados à construção de infraestruturas ferroviárias.

Deste modo, com estes contratos, a Mota-Engil retoma o crescimento da sua carteira de encomendas no México, que já ascende a cerca de 3,7 mil milhões de euros.