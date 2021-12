Motores de combustão serão ativos tóxicos para fabricantes de automóveis

No início deste ano, Bruxelas anunciou que pretende proibir a venda de automóveis que usem combustíveis fósseis após 2035, de modo a eliminar 100 por cento das emissões de dióxido de carbono dos automóveis novos até essa data. Mas este plano a longo prazo está a gerar apreensão no setor.Após a crise financeira de 2008, muitos bancos tentaram livrar-se dos chamados “empréstimos inúteis”, transferindo-os para outros bancos menos reconhecidos, ou em situações financeiras piores, assim limitavam os seus “ativos tóxicos” e aparentavam uma imagem melhor aos acionistas.Para começar,. Não há compradores dispostos a ativos tóxicos porque são vistos como uma forma garantida de perder dinheiro.Contudo, as secções de produção de veículos mais poluentes não são consideradas ainda ativos tóxicos, visto que ainda são lucrativas. Mas com as imposições a nível ambiental, a venda destes automóveis tem os dias contados.

Como funciona a tranferência de ativos tóxicos?

De acordo com os dados do Refinity,Os fabricantes podiam, contudo, ter um lucro superior se se associassem, tanto na produção de motores a combustão como de veículos elétricos. Ao juntarem os departamentos de produção de carros a combustível e vendessem parte a um investidor financeiro, conseguiam manter o lucro, mesmo com a queda nas vendas destes veículos. Assim,

Mas fazer uma reestruturação semelhante à dos grandes bancos em 2008 não será assim tão fácil, alertam os analistas. Ainda assim, à medida que a revolução verde se vai tornando uma realidade, as fabricantes terão de ponderar investir em alterações cada vez maiores e mais rapidamente.