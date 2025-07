Motorista de camião constituído arguido por autoria de fogo em Alandroal

A fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou à agência Lusa que o homem que conduzia o pesado que transportava madeira foi constituído arguido pelo crime de incêndio florestal e o caso foi comunicado ao Ministério Público.

Segundo a mesma fonte, uma peça metálica de uma das cintas do semirreboque do camião, usada para prender a madeira transportada, soltou-se e, ao bater no chão, provocou faíscas, o que terá ateado vários focos de incêndio no concelho de Alandroal.

Esta manhã, o presidente da Câmara de Alandroal, João Grilo, tinha revelado à Lusa que o fogo teria tido origem no pneu de um camião, que se tinha incendiado, lançando focos de incêndio ao longo da Estrada Nacional 255 (EN255), que liga Alandroal a Reguengos de Monsaraz.

Por volta das 16:20, assinalou a fonte da GNR, militares da Guarda já tinham retirado seis pessoas das suas casas, por precaução.

À mesma hora e também por causa do incêndio, que continua ativo, de acordo com a mesma fonte, a circulação rodoviária estava cortada nos troços da EN255 entre Alandroal e a vila de Terena e da Estrada Nacional 373 (EN373) entre a sede de concelho e Juromenha.

Às 16:40, referiu à Lusa uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central, o combate mobilizava 242 operacionais, apoiados por 80 veículos e cinco meios aéreos.

O incêndio, para o qual foi dado o alerta às 09:22, atinge uma área de mato.