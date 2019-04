Motoristas de matérias perigosas iniciam negociações com patrões

RTP29 Abr, 2019, 09:26 / atualizado em 29 Abr, 2019, 10:19 | Economia





Pedro Pardal Henriques, vice-presidente do sindicato, diz esperar que o processo de negociações não seja muito longo e que termine antes do prazo estabelecido, o final do ano.





O SNMMP vai pedir aos patrões salários de 1.200 euros para os profissionais do setor, um subsídio de 240 euros e a redução da idade de reforma. Estas reivindicações são a base da proposta de Acordo Coletivo para os motoristas de matérias perigosas, que o sindicato vai apresentar à associação empresarial do setor, a ANTRAM.





"No fundo o que nós queremos é um Acordo coletivo que valorize e respeite esta categoria profissional. Não somos melhores nem piores, mas existem diferenças, nomeadamente ao nível das exigências que nos são feitas", disse Francisco São Bento à Lusa na semana passada.

Paralisação não está fora de hipótese





À partida para as negociações, o vice-presidente do sindicato de matérias perigosas deixou um aviso. "A paralisação não está fora de hipótese", garantiu Pedro Pardal Henriques, argumentando que isso pode acontecer se o sindicato chegar à conclusão "que ninguém quer negociar, que andamos aqui a perder tempo".











O SNMMP vai propor a criação de um subsídio de operação de matérias perigosas, no valor de 240 euros, para compensar os trabalhadores pelo contacto constante com matérias químicas nocivas à saúde.O reconhecimento da atividade como sendo de "desgaste rápido, para efeitos de reforma" é outra das reivindicações a levar à negociação.Segundo o presidente do sindicato, a ideia é conseguir que cada quatro anos de trabalho com produtos químicos, seja convertido num ano de abatimento na idade de reforma.O SNMMP quer um Acordo Coletivo específico para os motoristas que representa porque diz não se rever no acordo que existe e que foi revisto no ano passado.O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas foi criado no final de 2018 e tornou-se conhecido com a greve iniciada no dia 15, que levou o Governo a decretar uma requisição civil e, posteriormente, a convidar as partes a sentarem-se à mesa de negociações.A arbitragem do executivo levou a que os representantes sindicais e empresariais chegassem a acordo, no dia 18, ficando o início do processo negocial formal agendado para dia 29 e a paralisação foi desconvocada de imediato.Durante os três dias de paralisação o sindicato conseguiu mais 200 sócios, que são agora mais de 700, num universo de cerca 900.c/Lusa