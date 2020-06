Motoristas de transportes de passageiros reclamam fim do lay-off

Mais autocarros e o fim da situação de lay-off em que se encontram 70 por cento dos motoristas de transportes de passageiros.



O sindicato do setor apela novamente a uma resposta direta do Governo, desde logo a necessidade de mais oferta, no momento em que há também mais procura com o desconfinamento da maioria de trabalhadores.