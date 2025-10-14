Moveclinics aumenta capacidade para 13 clínicas com compra do Costa Maia

Em declarações à Lusa, um dos responsáveis pela sociedade gestora CoRe Capital, cujo investimento naquele grupo permitiu a compra do grupo Costa Maia, Pedro Soares David, explicou que aquela aquisição foi uma "operação de consolidação" que tornou o Moveclinics num "novo operador de referência nacional".

A Moveclinics tem agora três clínicas na região Norte (Porto, Vizela e Oliveira de Azeméis) e nova na área da Grande Lisboa (Odivelas, Loures, Cacém, Mem Martins, Oeiras, Benfica, São Domingos de Benfica e Almada), contando mais de 300 colaboradores.

"Esta é uma operação de consolidação que tem como ambição tornar este grupo [Moveclinics] num dos maiores e mais eficientes grupos nacionais no setor", referiu Pedro Soares David.

Segundo aquele responsável, "esta operação não é o primeiro movimento de consolidação nesta área, tem havido de outros grupos de saúde e de seguradoras a fazer o mesmo".

"Um dos propósitos deste nosso fundo [Fundo Core Consolida] é promover precisamente consolidação setorial e achamos que havia aqui uma oportunidade para o fazer", salientou.

Para o grupo Moveclincs, Pedro Soares David aponta uma rota de crescimento baseada "na combinação entre crescimento orgânico e aquisições adicionais, se entretanto surgirem e forem interessantes", referindo que a área geográfica a investir "está ainda em aberto".

Num comunicado enviado sobre a compra do Costa Maia, Pedro Soares David, sublinha que o "impulso de crescimento" que vai ser dado à Moveclinics é um "bom exemplo de consolidação de empresas atomizadas" e da velocidade de execução e de investimento da CoRe.

"Agora a estratégia é continuar a aumentar a escala do grupo, reforçando a sua eficiência e a sua qualidade clínica", afirma Pedro Soares David.

E continua: "Este investimento responde à crescente procura de cuidados de medicina física e reabilitação, resultante do envelhecimento da população e da procura de cuidados especializados para recuperação pós-operatória e desportiva".

No mesmo texto, outro dos sócios da Core Capital, Martim Avillez Figueiredo, destaca que o "Fundo CoRe Consolida continua a capitalizar o tecido económico português a ritmo acelerado, demonstrando que as oportunidades de capitalizar PMES portuguesas são muitas e diversificadas".

Segundo Martim Avillez Figueiredo, a sociedade repete nesta operação o mesmo padrão dos seus investimentos anteriores: "É novamente uma consolidação (...). É novamente uma capitalização: a CoRe aumenta o capital na Moveclinics para que esta cresça através da consolidação com o Grupo Costa Maia".

O texto salienta ainda que este investimento da Core "mantém os empresários no negócio das respetivas empresas, beneficiando do seu enorme conhecimento e saber-fazer".

A CoRe Capital é a sociedade gestora fundada por Nuno Fernandes Thomaz, Martim Avillez Figueiredo, Pedro Araújo e Sá e Pedro Soares David, cujos fundos têm investido na "recuperação de empresas históricas, com peso relevante nas economias locais do Norte e Centro do país e colaboradores com elevado `know-how` nos respetivos setores".