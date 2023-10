Movimento Vida Justa exige nas ruas atenção para habitação, salários e transportes

"Fartos de escolher - Pagar renda ou comer", "Requisição de fogos devolutos" ou "Combater a desigualdade social e económica" eram algumas das mensagens que se liam em cartazes e faixas nas mãos dos manifestantes, acompanhados por várias bandeiras vermelhas do movimento Vida Justa, enquanto a chuva começava a mostrar-se no início do arranque do percurso que irá terminar ao final da tarde em São Bento.

Em declarações à Lusa, um dos porta-vozes do movimento, Flávio Almada, salientou que para uma grande parte da população "já não é possível viver com estes salários", perante os atuais níveis de inflação, preços da habitação e falta de transportes em torno das grandes cidades.

"Para a grande maioria, [a habitação] é o grande problema. Para nós, das periferias, o problema não vem de agora, mas de há muito tempo", afirmou, continuando: "As coisas estão cada vez piores e não houve nenhuma mudança substancial. Em termos concretos, não há nada que tenha impacto nas pessoas".

A manifestação vai passar ainda pela Rua do Ouro, Rua do Arsenal, Corpo Santo, Rua de São Paulo, Rua da Boavista, Dom Carlos I, até São Bento.