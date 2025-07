Mudanças na CGD. Governo muda metade da comissão executiva

De saída estão quatro administradores e há também novidades entre os não-executivos, como é o caso da Comissão de Auditoria para a qual é indicado Eduardo Stock da Cunha.



Foi Presidente do Novo Banco na altura da transição, antes da venda à Lone Star.



Entra também para a Caixa Geral de Depósitos João Moreira Rato que passou pela administração do BES e do Novo Banco no período da resolução.



Os novos órgãos sociais da Caixa iniciam funções já a partir de hoje. O novo Conselho de Administração foi eleito esta sexta-feira.