"Mudanças organizacionais". Microsoft vai demitir 3% dos trabalhadores

Em janeiro deste ano foi dispensado um número mais pequeno de trabalhadores, nesse caso devido a problemas relacionados com desempenho. O corte agora anunciado deverá ser o maior desde que, em 2023, a Microsoft despediu cerca de dez mil pessoas.

No final de abril, porém, a empresa apresentou resultados melhores do que os previstos, com 25,8 mil milhões de dólares de lucro líquido trimestral e uma previsão otimista para o período seguinte.





A gigante tecnológica possui cerca de 228 mil trabalhadores, com 126 mil apenas nos Estados Unidos, segundo dados do ano passado.



, declarou um porta-voz da Microsoft à estação CNBC.O responsável adiantou ainda que um dos objetivos é reduzir as camadas de cargos de gestão.À medida que a Inteligência Artificial surge como um importante motor de crescimento,, de modo a salvaguardarem margens de lucro.O novo despedimento em massa na Microsoft surge semanas depois de a empresa ter registado um crescimento mais lento do que o previsto no seu negócio de computação em nuvem, o Azure.