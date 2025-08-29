Muita chuva e calor fizeram cair 20% da produção de maçã em Carrazeda de Ansiães

Duarte Borges disse ter sido uma campanha "bastante difícil", devido às condições meteorológicas, que obrigaram a "um número acrescido de tratamentos", para que houvesse um "bom vingamento" e "pelo menos alguma produção".

Muitos tratamentos significam muitos gastos. "Foi uma campanha muito cara, obrigou a um investimento bastante avultado, na compra de fatores de produção, para conseguirem produzir, para terem uma produção saudável", avançou à Lusa.

A apanha da maçã começou no início desta semana. Embora com menos produção e também com calibre mais reduzido, a AFUVOPA garante que a qualidade se mantém.

No concelho de Carrazeda de Ansiães há 800 hectares de macieiras, que num bom ano podem produzir 30 mil toneladas de maçã, segundo o município, tornando-se no maior produtor do fruto em Trás-os-Montes.

É uma cultura em que 40% dos agricultores são jovens. De acordo com Duarte Borges, este número tem vindo a crescer ligeiramente, o que não consegue acompanhar a quantidade de idosos que abandonam a atividade. "Faz falta mais jovens para haver uma renovação da estrutura fundiária do concelho. É também importante para manter a produção e alguma atividade no concelho", disse.

Mas para isso, defende que é preciso um programa de apoio aos jovens "mais atrativo", uma vez que a aposta na agricultura requer "investimento" e um "fundo e maneio", que sem ajudas torna-se "difícil".

A maçã está em destaque este fim de semana em Carrazeda de Ansiães. Começou hoje a 28ª edição da Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite e decorre até domingo. A principal produção no concelho é de vinho, com 2800 hectares de vinhas, seguindo-se o azeite com 1920 hectares.

Estes três produtos podem gerar mais de "25 milhões de euros", no concelho, num ano normal de produção, segundo adiantou o município à Lusa.

O presidente da câmara, João Gonçalves, sublinhou que este certame além de promover os produtos agrícolas, também promove todas as potencialidades do concelho, tornando-se "uma atratividade enorme" e tem, por isso, "suscitado a curiosidade de visitantes".

A feira conta com 120 expositores, incluindo artesanato, queijo e enchidos.

Além dos concertos à noite, com DAMA, Xutos e Pontapés e João Pedro Pais, a animação também é feita com o desfile etnográfico no domingo.