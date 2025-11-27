Mulheres recebem pensões inferiores em um quarto do valor das dos homens
As mulheres recebem pensões de reforma que, em média, são inferiores em cerca de um quarto do valor das pensões dos homens nos países da OCDE, indica um estudo hoje divulgado.
Em 2024, a diferença do nível médio das pensões das mulheres quando comparadas com as dos homens foi de 10%, ou menos, na República Checa, Estónia, Islândia, Eslováquia e Eslovénia.
Essa diferença superou os 35% na Áustria, México, Países Baixos e Reino Unido, e os 47% no Japão.
Estas disparidades resultam principalmente de "trajetórias divergentes de emprego e salários entre homens e mulheres", de acordo o estudo "Pensions at a glance 2025", da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).
Contudo, a diferença média nas pensões atribuídas a homens e mulheres nos países da OCDE diminuiu de 28% em 2007 para 23% em 2024.
As reduções mais significativas ocorreram na Alemanha, Grécia e Eslovénia, onde essa diferença diminuiu em mais de 15 pontos percentuais entre 2007 e 2024.
No Luxemburgo, Noruega, Portugal e Turquia, a redução superou os 10 pontos percentuais.
O relatório da OCDE estima que as disparidades de género entre homens e mulheres serão "praticamente" eliminadas "até 2050 em Portugal e na Eslovénia", e que sofrerão "uma forte redução para 10% ou menos" na Bélgica e no Luxemburgo, "apesar das significativas disparidades de género que ainda persistem no trabalho a tempo parcial nos quatro países".
"Em muitos países da OCDE, a forte redução das diferenças no mercado de trabalho entre homens e mulheres está a impulsionar esta redução da diferença média entre homens e mulheres nas pensões, mas leva tempo para que estas mudanças sejam totalmente refletidas em menores desigualdades nas pensões", acrescenta o documento.
Em Portugal, a percentagem de mulheres que recebem pensões mínimas aproxima-se dos 70%, a par de países como a Áustria, Finlândia, Letónia, Lituânia, Noruega, Portugal e Suécia.