Multinacional norte-americana Tupperware declara falência

A Tupperware Brands, conhecida mundialmente pelos seus recipientes de plástico para guardar alimentos, iniciou voluntariamente o processo do Capítulo 11 no Tribunal de Falências de Delaware, o que fez cair as ações em mais de 50% na Bolsa de Nova Iorque e levou à posterior suspensão.

Tal como salientou a diretora-geral da empresa, Laurie Ann Goldman, aos meios de comunicação social norte-americanos, a situação financeira da empresa foi gravemente afetada nos últimos anos por um ambiente macroeconómico difícil.

O aumento da concorrência e a diminuição da procura dos seus produtos enfraqueceram a atividade da empresa nos últimos anos, que se debatia com problemas de liquidez.

A Tupperware foi fundada em Massachusetts em 1946 pelo químico Earl Tupper, que concebeu os icónicos recipientes de plástico herméticos para ajudar as famílias a conservar os alimentos durante o período pós-guerra.

A marca icónica também ficou conhecida pelas suas vendas porta-a-porta, identificadas como "festas Tupperware".

A empresa já tinha adiado as suas contas anuais de 2023 em março deste ano e, em junho, anunciou planos para encerrar a sua única fábrica nos EUA e despedir quase 150 empregados.

Desde 2020, a empresa de utensílios de cozinha, que liderou o negócio de armazenamento de alimentos durante décadas, tem vindo a enfrentar problemas que põem em dúvida as suas hipóteses de sobrevivência.

No ano passado, a Tupperware, cujas ações caíram quase 75% até agora este ano, procedeu a uma reorganização da sua equipa de gestão e nomeou Laurie Ann Goldman como CEO (presidente executiva) para substituir Miguel Fernandez.

De acordo com os meios de comunicação social, a Tupperware tem um ativo de entre 500 milhões de dólares (449 milhões de euros) e mil milhões de dólares (898 milhões de euros) e um passivo entre mil milhões e 10.000 milhões de dólares. Tem também mais de 700 milhões de dólares em empréstimos.

A empresa procurará obter a aprovação do tribunal para facilitar um processo de venda da empresa e continuar a funcionar durante o processo de falência.

O pedido de falência no Tribunal de Falências de Delaware surge após meses de procedimentos.

Uma década depois de ter iniciado a sua atividade nos Estados Unidos, a Tupperware expandiu-se para a Europa e, em meados dos anos 60, estava presente em seis países europeus, tendo depois dado o salto para os mercados da América Latina e da Ásia.