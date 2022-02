Município de Almeida promove "Mercado à Moda Antiga" para captar visitantes

A iniciativa é organizada pelo município de Almeida, no distrito da Guarda, através da Divisão de Turismo.

O programa do "Mercado à Moda Antiga" inclui exposições de antiguidades (de sexta-feira ao dia 18 de março), nos postos de turismo municipais de Almeida e de Vilar Formoso, e uma mostra de produtos endógenos, colecionismo e antiguidades, agendada para o Antigo Quartel das Esquadras, em Almeida.

O Turismo Municipal de Almeida receberá a mostra "Sonoridades: Radiofonia e Gramofones" e o espaço congénere de Vilar Formoso a exposição "Ensino: A Escola e o Recreio".

As duas mostras são compostas por "uma multiplicidade de objetos (rádios, gramofones, gira-discos, grafonolas, discos, livros, jogos tradicionais, mapas, objetos escolares, entre outros), amavelmente emprestados pela população do concelho", segundo uma nota do município de Almeida, situado junto da fronteira com Espanha.

De acordo com a autarquia presidida por António José Machado, "o visitante tem a oportunidade de viajar no tempo" através das duas exposições que pretendem "valorizar as antiguidades enquanto exemplos vivos do passado".

A par das exposições, irá decorrer, nos dias 06 e 13 de março, o "Mercado à Moda Antiga", no antigo Quartel das Esquadras, em Almeida.

O certame incluirá expositores de produtos endógenos (mel, azeite, licores, pão, compotas, doçaria, enchido e queijo, entre outros), objetos de colecionismo, antiguidades e velharias.

O programa também contempla a realização de atividades de animação de rua.

"Através da organização desta iniciativa, pretende-se promover o interesse pelos testemunhos do passado, valorizar os produtores locais, divulgar o território, impulsionando o turismo e a economia da região", segundo a nota da autarquia de Almeida.

O município sublinhou tratar-se de "uma atividade para toda a família".

"Desperte a curiosidade e venha apreciar produtos endógenos e antiguidades com vida", é o apelo lançado pela organização aos interessados em visitar o concelho de Almeida nesta época do ano.