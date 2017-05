Município de Celorico da Beira promove queijo Serra da Estrela no Japão

Lusa 19 Mai, 2017, 12:55 | Economia

Segundo a autarquia de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, o queijo produzido com leite de ovelha está a ser promovido no mercado japonês através da Associação de Amizade Portugal Japão (AAPJ).

"No final de 2016, surgiu a possibilidade de projetar os produtos do concelho internacionalmente, mais em concreto no mercado japonês, onde, com o apoio da AAPJ, o Solar do Queijo Serra da Estrela espera mostrar o concelho, a região e os produtos regionais de elevada qualidade", refere o município em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

A nota indica que, numa primeira abordagem ao mercado do Japão, a grande aposta do município, "numa estratégia concertada com outros municípios e entidades, passa por divulgar produtos como o queijo Serra da Estrela, apresentando-o como um produto `gourmet`, assim como o requeijão e o borrego, todos eles certificados com garantia de qualidade".

"Mas também o azeite, um produto com alto teor de qualidade e em vias de certificação", é promovido no âmbito da mesma estratégia, assinala.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira, José Luís Cabral, citado na nota, explica que "atrair investimento direto é a meta para a segunda fase do trabalho".

No entanto, segundo o autarca, com a promoção de Celorico da Beira no Japão, o município também pretende atrair turistas para o seu território.

"Celorico da Beira tem um vastíssimo património religioso e cultural, onde se destacam os castelos de Linhares da Beira e [de] Celorico da Beira e a Aldeia Histórica de Linhares da Beira, sem esquecer que o concelho é considerado um dos cinco locais a nível mundial para a prática de parapente, tendo recentemente acolhido várias provas mundiais da modalidade", afirma.

José Luís Cabral adiantou hoje à Lusa que na última semana de abril integrou uma comitiva que se deslocou ao Japão, onde promoveu o queijo Serra da Estrela e outros produtos do concelho junto de diversas entidades daquele país.

"A entrada no mercado está feita", disse o autarca, explicando que agora "há todo um processo que importa aprofundar, existindo já contactos de investidores" japoneses que estão interessados em importar produtos de Celorico da Beira, em particular o queijo que foi "adorado" por quem o provou.

Celorico da Beira tem o epíteto de Capital do Queijo Serra da Estrela e possui o Solar do Queijo da Serra da Estrela, criado no final da década de 1990, onde o município divulga e vende queijo ao longo de todo o ano.

A região demarcada de produção do queijo Serra da Estrela abrange 18 municípios: Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, Seia, Aguiar da Beira, Arganil, Covilhã, Guarda, Tábua, Tondela, Trancoso e Viseu.