Município de Coimbra promove utilização da Mata da Geria

O município de Coimbra vai avançar com uma primeira intervenção que incide na limpeza da Mata da Geria, num prazo de três semanas.

A Câmara pretende recuperar a mata e a margem do rio, "criar um centro educativo ambiental" e construir um "percurso pedonal e ciclável pela mata até ao limite do concelho", refere o município numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

No mês de abril, foi formalizado um protocolo entre o município e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que possibilita que a autarquia avance com a recuperação da mata.

De acordo com o município de Coimbra, a intervenção na Mata da Geria é considerada "urgente", por ser uma mata com uma área de 29 hectares e porque a limpeza não tem vindo a ser feita com a "frequência necessária".

O espaço encontra-se "repleto de espécies infestantes e invasoras em exponencial crescimento", para além de que "o estrato arbóreo de grande porte também se encontra em mau estado vegetativo e fitossanitário, com a elevada probabilidade de rutura de ramos e penadas secas, existindo ainda espécies mortas que também têm de ser eliminadas", constituindo, assim, um "risco para a segurança dos utilizadores", explica a autarquia nessa mesma nota.

Em causa está a preservação do habitat com características específicas no domínio ribeirinho.

A Câmara Municipal de Coimbra vai ainda intervir na requalificação do recinto da feira dos 7 e 23, construir um "percurso pedonal e ciclável na margem direita do Mondego que atravessa a Mata da Geria até ao limite do concelho, bem como a recuperação da própria mata e de estradas na margem do rio e a criação de um centro educativo ambiental".

Está prevista a construção de uma nova ciclovia, com uma extensão de 18 quilómetros, que irá atravessar a Mata da Geria e ligar as diversas localidades pela margem direita do Mondego, ao longo da EN111, à rede já existente de 20 quilómetros.