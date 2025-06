Municípios afirmam-se empenhados em colaborar no processo de reforma do Estado

"A Associação Nacional de Municípios está empenhada em colaborar no processo anunciado de reforma do Estado. Nós temos grandes contributos a dar: somos muito conhecedores das dificuldades que se enfrentam diariamente com a carga burocrática que os municípios enfrentam", apontou Luísa Salgueiro.

Em declarações à agência Lusa, no final de uma reunião do conselho diretivo, que decorreu durante a manhã em Cantanhede, no distrito de Coimbra, a autarca prometeu que a ANMP irá "trabalhar para apoiar o Governo nesse grande objetivo de reformar o Estado".

"Vamos preparar documentos para enviar ao Governo", acrescentou.

De acordo com a presidente da ANMP, nos próximos dias será preparado um documento que a Associação fará chegar ao Governo.

"Dentro de um mês já teremos informação preparada para enviar ao Governo, compilando tudo o que já foi feito e também atualizando face a uma avaliação mais atual que faremos", concluiu.