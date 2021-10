Municípios congratulam-se com cumprimento da Lei das Finanças Locais

"A ANMP congratula o Governo por dar, nesta proposta de OE, cumprimento à Lei das Finanças Locais, que é uma questão antiga, que ao longo do tempo não tem sido conseguida", disse aos jornalistas o presidente da associação, Manuel Machado, no final da reunião do Conselho Diretivo, em Coimbra.

O dirigente destacou ainda o Fundo de Financiamento da Descentralização, que envolve a transferência de 832,5 milhões de euros para os municípios assumirem, a partir de abril de 2022, todas as competências decorrentes do processo de descentralização.