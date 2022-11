Municípios da Região de Leiria preocupados com falta de investimento na ETAR do Coimbrão

O presidente da comunidade, Gonçalo Lopes, adiantou que os autarcas se reuniram na terça-feira com a Águas do Centro Litoral (AdCL) para "manifestar a preocupação da CIMRL e dos municípios que são servidos pela ETAR do Coimbrão [no concelho de Leiria] sobre o mau funcionamento da ETAR".

O também presidente da Câmara de Leiria afirmou que questionaram a AdCL sobre a sua "visão estratégica para aquele equipamento, que é a principal infraestrutura de tratamento na região, onde se investiu muitos milhões de euros e que, neste momento, está com dificuldades de funcionamento".

Para os autarcas da CIMRL, a ETAR "precisa de uma opção de investimento estratégico que garanta o tratamento de águas residuais para o futuro".

"A AdCL diz que tem soluções e vários cenários, ainda nenhum definido, o que deixa muito preocupada a CIMRL, uma vez que aquela ETAR está sobrelotada e tem graves problemas de funcionamento, resultado do desinvestimento em manutenção", reforçou Gonçalo Lopes.

O autarca salientou a importância de "pensar num plano de investimento estratégico para o futuro, de modo que se transforme aquela ETAR num exemplo daquilo que são as opções de economia verde, valorização energética, criação de investimento em soluções tecnológicas mais modernas e o seu redimensionamento".

"São este tipo de opções estratégicas que gostaríamos de ter ouvido e que infelizmente não ouvimos, o que nos deixa extremamente preocupados relativamente àquilo que é o futuro ambiental da região e em especial do rio Lis, uma vez que é aí que é descarregada a água residual da ETAR", acrescentou.

Gonçalo Lopes insistiu que a "ETAR, que já está em sobrecarga, no futuro irá entrar em rutura, com graves problemas para o ambiente".

"Nessa altura, será chamada à atenção quem tem vindo a desinvestir fortemente nesta estação de tratamento. Não podemos continuar a empurrar com a barriga para a frente, uma vez que, no momento que `rebentar a bomba`, vai ser tarde de mais. Temos mesmo de ter uma solução imediata. O funcionamento da ETAR não é compatível com aquilo que é a exigência que colocamos na área do ambiente", disse.

Para o presidente da Região de Leiria, o desinvestimento na ETAR é "comprovado com as opções [da AdCL] para este ano e nos anos anteriores, cujos investimentos são simples remendos".

Além de também desafiar o Governo a investir na ETAR e numa visão estratégica para o equipamento, Gonçalo Lopes apelou ainda às entidades "que regulam e que avaliam o funcionamento deste tipo de equipamentos" a verificarem o estado da ETAR.

"Temos avaliações que nos informam que, do ponto de vista ambiental, as descargas não são compatíveis com aquilo que é o referencial ambiental que queremos para os nossos rios, em especial em alguns dias em que recebe efluentes provenientes de setores específicos que são bastantes poluentes, e não me refiro só à questão agroindustrial, mas também aos setores da indústria e doméstico", revelou.

Referindo que os autarcas da região coberta pela ETAR do Coimbrão estão "conscientes e unidos", Gonçalo Lopes advertiu que se o investimento não for feito "alguém terá de assumir a responsabilidade ambiental dos graves prejuízos que poderão acontecer num destes verões nas praias da região, que ficarão interditas a banhos".

Aproveitando a presença do ministro Duarte Cordeiro (PS), que visitou a Mata Nacional de Leiria, no dia em que decorreram cinco anos do incêndio que consumiu 86% do pinhal, o presidente da Câmara da Marinha Grande, Aurélio Ferreira, entregou um documento com informação sobre a monitorização da qualidade da água do rio Lis, entre 2010 e 2022, evidenciando os impactos no ambiente e saúde pública.

"O problema não é das suiniculturas. Temos análises da água dentro do nosso concelho, com boas condições de saúde pública. Portanto, é desde aí até que chega à foz que ela é contaminada. O que é que existe que possa alterar isto? Não temos pecuárias no nosso concelho, portanto o problema é da ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais] do Coimbrão [Leiria]", disse então à Lusa o presidente do Município da Marinha Grande, Aurélio Ferreira (+MpM).

A CIMRL é constituída pelos municípios de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Batalha, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.