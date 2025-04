Municípios devem receber mais 398 autocarros elétricos em 2026

Segundo o Governo, a compra dos veículos pretende "aumentar a frota de autocarros de emissões nulas e expandir a rede de infraestruturas de carregamento e abastecimento em todo o país".

Os 389 veículos juntam-se a outros 413, cujo concurso foi lançado no ano passado.

O investimento total previsto para os mais de 800 veículos chega quase aos 211 milhões de euros provenientes do PRR, segundo o Ministério do Ambiente.

"Tendo em conta os prazos médios de 15 meses para produção, entrega e instalação das infraestruturas, é essencial que o processo seja concluído com celeridade, evitando atrasos que possam comprometer os prazos do PRR, cujo encerramento está previsto para março de 2026", indicou o Ministério do Ambiente.

Durante a cerimónia de assinatura dos protocolos, que decorreu em Lisboa, a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, salientou que os veículos serão aplicados não só nos transportes urbanos, mas também no transporte escolar e de pessoas com problemas de mobilidade.

"Portanto, é algo que é um programa de descarbonização dos transportes, mas também de coesão territorial e de coesão social", afirmou.

Além da ministra do Ambiente, estiveram também na assinatura dos contratos o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, e o secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis.