Municípios e Confagri comprometem-se a desenvolver setor cooperativo

"Temos de encarar a agricultura como um verdadeiro desígnio nacional, porque estamos a falar da produção de alimentos. E nada melhor do que celebrar um protocolo com outra organização, também com implantação em todo o território nacional", destacou o presidente da Confagri, Idalino Leão.

A ANMP assinou, durante a manhã de hoje, um protocolo com a Confagri, que pretende promover as bases de cooperação com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento equilibrado do setor cooperativo, em especial no domínio da agricultura.

No final da cerimónia, que teve lugar na sede da ANMP, em Coimbra, Idalino Leão explicou à agência Lusa que pretendem, com esta parceria, aproveitar as valências que os municípios receberam recentemente nas várias áreas.

"Por exemplo, nas cantinas públicas, de forma a fomentarmos o fornecimento de produtos agroalimentares locais, reduzindo assim a pegada, indo de encontro às premissas da redução da pegada carbónica que Bruxelas nos quer impor", justificou.

Em simultâneo, a Confagri pretende também que sejam fixados microcircuitos de fornecimento de produtos de locais, que ajudem os agricultores daquele território.

"Pode ainda ser de uma forma mais vasta, com um conjunto de, por exemplo, taxas e licenciamentos. O poder autárquico é o poder mais próximo que as cooperativas de agricultores têm, portanto, faz sentido fomentarmos esta parceria e, de uma vez por todas, assumirmos a agricultura como um verdadeiro desígnio nacional", alegou.

Durante a cerimónia a presidente da ANMP, Luísa Salgueiro, realçou o papel essencial das cooperativas, bem como o que os municípios também têm para chegar às populações, sensibilizando-as para a importância do setor cooperativo agrícola e produtos locais.

O protocolo hoje celebrado tem a duração de três anos e pretende envolver as entidades públicas e privadas no desenvolvimento da área cooperativa, através de ações que evidenciem a sua cultura de importância social, económica e ambiental.

Visa ainda que seja disponibilizado apoio técnico e coordenação necessária à implementação de uma rede de esclarecimentos e informações, que possam ser prestadas ao setor cooperativo agrícola, designadamente no que se refere à qualidade e segurança dos alimentos.