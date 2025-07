Musk lança críticas ao pacote fiscal de Trump

Musk demitiu-se no final de maio do cargo de chefe de eficiência da Casa Branca, após divergências com Trump sobre o projeto, que o executivo da Tesla e da SpaceX acredita que aumentará a dívida pública dos EUA.



"Para todos os membros do Congresso que fizeram campanha pela redução das despesas do governo e votaram imediatamente pelo maior aumento da dívida da história, tenham vergonha. E perderão as vossas primárias no próximo ano, mesmo que seja a última coisa que façam na Terra", destacou Musk, na rede social X.



O empresário, que parece ter resolvido a sua disputa pessoal com Trump sobre o assunto, deixou claro que continua em desacordo com o projeto de lei, chegando mesmo a nomear dois membros da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) que podem ser fundamentais para a aprovação do documento, Andy Harris, de Maryland, e Chip Roy, do Texas.



O Senado (câmara alta) está imerso no processo de alteração da iniciativa, que contém elementos-chave da agenda de Trump, como cortes de impostos e despesas, e aumento do financiamento para a defesa e controlo da imigração.



Ainda não é claro se os 53 senadores republicanos vão apoiar estas medidas.



No domingo, um dos congressistas que se opõe ao projeto, o senador republicano Thom Tillis, da Carolina do Norte, renunciou à sua candidatura à reeleição depois de se ter oposto publicamente ao mesmo e de ter recebido críticas de Trump.



Depois de o projeto de lei ser aprovado no Senado, deverá regressar à câmara baixa, onde também não se sabe se os republicanos, que também detêm uma pequena maioria nesta câmara, aprovarão todas as emendas antes de 4 de julho.