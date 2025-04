Musk reduz para 150 mil milhões de dólares meta de poupanças em cortes

"Tenho o prazer de anunciar que esperamos poupar 150 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2026, reduzindo o desperdício e a fraude", disse o multimilionário ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa reunião do Gabinete aberta à imprensa.

Para a administração norte-americana, o ano fiscal de 2026 decorrerá entre outubro de 2025 e o final de setembro de 2026.

Elon Musk acrescentou que estes cortes "vão resultar em melhores serviços para os americanos".

Consagrado por Donald Trump para dirigir Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla inglesa), o homem mais rico do mundo tinha inicialmente como objetivo reduzir em 2.000 mil milhões de dólares o orçamento da administração federal, que atualmente ronda os 7.000 mil milhões de dólares.

Depois, em janeiro, estimou que conseguir uma poupança de 1.000 mil milhões de dólares já seria um "grande resultado".

Durante a reunião do Conselho de Ministros, Donald Trump afirmou que as equipas do DOGE eram "fantásticas" e pediu-lhes que se mantivessem a bordo para a "longa viagem" rumo à redução da despesa pública.

A partir do DOGE, o também proprietário da rede social X, juntamente com o líder republicano, ordenaram o despedimento de milhares de trabalhadores federais, bem como o encerramento de agências históricas como a USAID, a maior agência de ajuda humanitária do mundo.