"Não é tempo de pensar na fatura". A Grande Entrevista a Mário Centeno

e atingiu o mundo na sua quase totalidade de forma muito violenta, e devemos neste momento estar orgulhosos da forma como o fizemos”, declarou à RTP Mário Centeno. “Os resultados mostram o sucesso dessa nossa ação, que é absolutamente coletiva e que requereu um grande esforço do nosso Serviço Nacional de Saúde” e dos portugueses, acrescentou.No entanto, o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo defende a necessidade de “começar a abrir a nossa economia e a sociedade àquilo que nos permita regressar ao período anterior a esta crise”., sustentou.Para Centeno, a palavra que melhor descreve o momento em que vivemos é “incerteza”. “A incerteza quanto à curva epidemiológica, a incerteza quanto à existência de uma segunda vaga ou de saber se ganhamos imunidade.”, afirmou.

Níveis de atividade “recuperados” em 2022

Quanto à recuperação económica de Portugal, o ministro mostrou-se positivo. “. Em maio já estamos a ver mais atividade e vamos, se conseguirmos seguir o plano que o Governo definiu de abertura sequencial com as garantias do ponto de vista do distanciamento social e físico (…), conseguir recuperar gradualmente”.“O terceiro trimestre vai ser de forte recuperação e o quarto trimestre provavelmente abrandará um pouco essa recuperação.”, adiantou.

"A crise económica, como tem origem na crise sanitária, seguirá exatamente a curva epidemiológica” da doença, explicou Mário Centeno.

Centeno descreveu todas as dificuldades sentidas no último mês de abril e o modo como o Governo fez face às mesmas, começando pelo grande número de empresas que acederam ao. “É uma enorme almofada de proteção do emprego que conseguimos montar em tempo absolutamente record e com sucesso indesmentível face à severidade da crise”, considerou.O responsável pela pasta das Finanças reconheceu, porém, que “há números que vão fugindo a estas almofadas”, tais como os do desemprego. “Temos já números de desemprego que mostram um aumento significativo”, declarou, acrescentando que“Calculamos que o desemprego possa crescer três ou quatro pontos percentuais até ao final de 2020”, apontou Mário Centeno.

Quebras de atividade fazem PIB cair 6,5%

O presidente do Eurogrupo apresentou ainda os números relativos ao PIB, para os quais terá contribuído a redução da atividade originada pela pandemia.





“Temos diferenças de comportamento setorial que vão desde quebras superiores a 40 por cento nos setores do comércio e do retalho, que estiveram praticamente fechados, a quebras muito mais reduzidas nas atividades financeiras e nalguns serviços menos afetados pela crise sanitária, quebras que podem não exceder os dez por cento”, começou por explicar.

“No seu conjunto,”, estimou. “Nós podemos estar a observar uma queda em termos nominais no PIB em Portugal superior aos 15 mil milhões de euros, em termos anuais”.“Esta crise, dada a sua incerteza, vai ter de ser vivida mês a mês, com decisões muito coordenadas a nível europeu. Nós tínhamos no início do ano 45 por cento do PIB em exportações.. Por isso, este é um exercício de coordenação único, nunca na história foi tentado nada parecido com isto, daí também a valorização que devemos fazer da resposta que foi dada”.

A fundamental resposta europeia

Mário Centeno considera, assim, que a recuperação económica dos Estados-membros “passa por, pela. Juntamente com o Euro, são os três pilares daquilo que é a Europa social e o nosso destino comum do qual beneficiámos de forma extraordinária ao longo das últimas décadas”, afiançou.“Todos os países sentiram necessidade de transpor parte da resposta para a União Europeia”, explicou o ministro, acrescentando que“Esse é um primeiro número, depois temos outras parcelas que têm a ver com dimensões mais sociais e de rendimento”, continuou. “, e nós devemos continuar neste processo de identificação das necessidades de que vamos precisar e construir um acordo que seja muito robusto”, algo que o ministro não tem dúvidas que vai ser conseguido., afirmou.

Não há razão para temer crise de financiamento, diz Centeno

Com a confiança elevada quando a esta resposta europeia, Mário Centeno disse não existir razão para temermos uma crise de financiamento., explicou, acrescentando que “as instituições europeias reagiram de forma célere e muito coordenada” a esta crise.“As nossas taxas de juro estão abaixo do que estavam há um mês e abaixo do que estavam há um ano”, e vão seguir “aquilo que for a evolução da economia europeia”, mas a perspetiva é que se mantenham baixas. “Esta é uma oportunidade também única para o investimento”, defendeu.Quanto à TAP, o ministro das Finanças garantiu que “a responsabilidade financeira com que o Governo tratou nos últimos quatro anos” essa empresa irá manter-se., afirmou, frisando que tanto a defesa dessa empresa como a defesa do Estado enquanto acionista “estarão acautelados”.