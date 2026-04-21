"Não me surpreende". Ministra acusa CGTP de não colaborar na negociação da lei laboral

“Se não houver acordo, o Governo aproveitará, dos muitos contributos que teve, aqueles que considere úteis. Alguns desses contributos vieram da nossa negociação, outros vieram da sociedade civil, de associações diversas”, exemplificou.





A ministra do Trabalho disse ainda confiar que a UGT "saberá honrar a tradição de diálogo, reformismo, compromisso com o país e empenho que trabalhadores portugueses tenham melhores condições".



"É nisto que a UGT se tem distinguido de outras visões que apenas oferecem o bloqueio como alternativa a mudança", declarou.



Maria do Rosário Palma Ramalho acrescentou que "o Governo esteve sempre de boa-fé, fez inúmeras aproximações às posições de outros parceiros, como as confederações patronais também o fizeram".



A ministra do Trabalho disse esta terça-feira não estar surpreendida com a posição da CGTP ao longo do processo de negociação do pacote laboral, acusando a intersindical de se ter autoexcluído “desde a primeira meia hora”.– que é, aliás, muito colaborante noutros(…) –”, afirmou Maria do Rosário Palma Ramalho.A CGTP “, dizendo que aquilo é para rasgar, portanto foi consequente ao longo destes meses com essa primeira indicação”, vincou.“O sinal claro que vamos ter até sexta-feira, para já, é o da UGT. E proximamente passará o projeto para o Parlamento”, assegurou a ministra aos jornalistas.Maria do Rosário Palma Ramalho afirmou ainda que, em caso de acordo com a UGT, na proposta de lei “será transposto fielmente o conteúdo” desse acordo.