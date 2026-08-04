"Não nos assustemos". Montenegro minimiza crescimento da dívida pública

O Executivo preserva, por agora, a previsão de redução da dívida pública para 2026 remetida a Bruxelas: 87,5 por cento.

"Um largo montante de depósitos"



Em 2025, o rácio da dívida pública sobre o PIB foi de 89,7 por cento, ficando pela primeira vez em 16 anos aquém dos 90 por cento.







c/ Lusa