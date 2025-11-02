Economia
Conversa Capital
"Não podemos ter despesa a crescer 10% no SNS", avisa ministro das Finanças
O Ministro de Estado e das Finanças avisa que "o Governo tudo fará para garantir o equilíbrio das contas públicas" e assegurar "uma posição orçamental robusta".
Imagem e edição vídeo de Pedro Chitas
Para isso admite, ao programa Conversa Capital da Antena 1 e do Jornal de Negócios, ter dado indicações aos ministérios para serem criteriosos e eficientes na despesa pública.
Sobre a Saúde considera que não é possível continuar a ter despesa a crescer a 10 por cento, mas assegura que as pessoas não vão deixar de ser tratadas e que não há redução na despesa.
Apesar de reiterar que os exercícios orçamentais são para cumprir, Miranda Sarmento recusa que haja redução da despesa na saúde, antes pelo contrário, diz mesmo que há um crescimento da despesa total e explica como. Sobre uma eventual saída da ministra da Saúde do Governo, como pede o PS, o ministro das Finanças não vê essa necessidade. O Ministro de Estado e das Finanças entrevistado por Rosário Lira, da Antena 1, e Susana Paula, do Jornal de Negócios, no programa Conversa Capital para ouvir na íntegra aqui.