Economia
"Não sejas Pato" é nova ferramenta de IA para ajudar consumidores na "Black Friday"
A Black Friday está mais digital do que nunca e a novidade é a introdução da Inteligência Artificial. A partir de agora, os consumidores podem consultar indicadores de confiança, de forma rápida e segura, sobre os artigos favoritos. O resultado é a diminuição do tempo nas compras e de arrependimentos futuros.
O Portal da Queixa lança agora uma nova funcionalidade de Inteligência Artificial (IA) para ajudar os consumidores na chamada Black Friday. Esta ferramenta, batizada “Não sejas Pato”, permite aos consumidores verificar, em tempo real, a reputação de marcas e produtos antes de efetuarem uma compra.
Desenvolvida pela Consumers Trust, a solução oferece indicadores de confiança — alta, média ou baixa — e mostra as principais reclamações e tendências associadas à marca ou ao produto pesquisado.Pela primeira vez, é possível pesquisar no Portal da Queixa, não só por marcas, mas também por produtos específicos.
Para acompanhar o aumento das reclamações típicas deste período, a plataforma criou ainda a tag Black Friday, que assinala as ocorrências relacionadas com a campanha através de um selo identificativo. Esta marcação facilita a identificação de problemas tanto por consumidores como por empresas, permitindo acelerar a resposta das marcas e alertar outros utilizadores para situações recorrentes.
De acordo com os dados relativos às pesquisas realizadas na plataforma, as categorias mais consultadas pelos utilizadores foram Tecnologia e Eletrodomésticos, Acessórios para Animais, Operadoras de TV, Net e Telefone, Correio Expresso/Grande Distribuição e Perfumarias.
Entre os principais motivos de reclamação destacam-se suspeita de possível fraude (16 por cento), falha ou má qualidade do serviço (14 por cento), falha na entrega (13 por cento), problemas com pagamentos ou transações (sete por cento) e publicidade enganosa (seis por cento).
Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa, sublinha que esta aposta tecnológica reforça o papel da plataforma enquanto ponte entre consumidores e marcas, promovendo “um ecossistema de consumo mais transparente e seguro”.A Inteligência Artificial é colocada “ao serviço de compras seguras e informadas”.
O Portal da Queixa pretende contribuir para consumidores mais conscientes: fortalecer a literacia digital e ajudar os consumidores a evitarem burlas, decisões precipitadas e experiências negativas, transformando a informação em poder de escolha.
