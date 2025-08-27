NATO sublinha importância da nova fábrica de munições na Alemanha

"Iniciativas como esta são o que precisamos para garantir a segurança e a prosperidade dos nossos países num mundo repleto de ameaças", apontou Mark Rutte, num discurso durante a cerimónia de inauguração em Unterlüss, no norte da Alemanha.

Rutte referiu-se tanto à ameaça russa como ao contínuo aumento militar da China, para o qual a NATO deve estar preparada.

Salientou ainda que a fábrica foi construída num tempo recorde de 14 meses.

No resto do ano, a fábrica deverá produzir 25 mil projéteis de artilharia de 155 milímetros, informou a empresa alemã.

A procura por este tipo de munições aumentou significativamente desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022.

A partir de 2027, a produção deverá atingir os 350.000 projéteis por ano. O investimento na nova fábrica está estimado em 500 milhões de euros.

De acordo com o presidente da Rheinmetall, Armin Pappenberg, trata-se de "a maior fábrica de munições da Europa e provavelmente do mundo".

"Esta fábrica é a prova de que a Alemanha está a fazer algo pela nossa segurança e pela segurança da Europa", salientou o vice-chanceler e ministro das Finanças alemão, Lars Klingbeil.

O primeiro passo, segundo Klingbeil, foi um fundo de 100 mil milhões de euros. O segundo é a alteração da regra orçamental que permitirá à Alemanha aumentar radicalmente as suas despesas com a defesa.

Face à escassez de pessoal que afeta o Exército, o Governo alemão aprovou um projeto de lei para acelerar o recrutamento.

O projeto de lei visa atrair voluntários para a Bundeswehr (as forças armadas alemãs), ao mesmo tempo que prevê o serviço militar obrigatório parcial em caso de insuficiência de pessoal.

Lars Klingbeil frisou ainda que este complexo é, acima de tudo, um "sinal muito importante para o povo da Ucrânia".

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, lembrou, por sua vez, que o calibre 155 milímetros é o padrão para a artilharia da NATO.

"A produção é necessária porque precisamos de abastecer os ucranianos, e o nosso exército também precisa de ter munições suficientes. Um exército sem munições não tem força de dissuasão e não pode combater", destacou Pistorius.

"Muitos de nós gostaríamos de viver num mundo onde um projeto como este não fosse necessário, mas é claramente necessário", acrescentou.

Este projeto localizado perto de Hanover reflete a mudança em direção ao rearmamento iniciada pela Alemanha após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, que pôs fim a anos de subinvestimento, há muito compensados pelo escudo de defesa norte-americano.

A Rheinmetall, cotada no índice Dax da bolsa de Frankfurt, é o maior fabricante europeu de munições para tanques e peças de artilharia, à frente da norueguesa Nammo e da francesa Nexter.

Também serão fabricados motores de foguetões a partir do próximo ano, em parceria com a empresa norte-americana Lockheed Martin, com a qual já coopera, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).