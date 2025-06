A fasquia de 5% foi sugerida por Donald Trump, mas os Estados Unidos não são o país que mais investe em Defesa. Esse lugar é da Polónia, que gasta já 4,1% do seu PIB.



Os Estados Unidos gastam 3,4 % do PIB em Defesa. Portugal está no terço mais baixo da tabela dos países aliados da NATO, gasta 1,6% do PIB.



O Governo português promete agora chegar já aos 2% este ano e admite ir até aos 3,5% no futuro.