Navigator lança OPA sobre britânica Accrol

Numa comunicação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMCM), o grupo explica que a OPA foi lançada pela Navigator Paper UK Limited, detida a 100% pela The Navigator Company, e que a oferta é de 0,38 libras por ação, avaliando a Accrol em cerca de 127,5 milhões de libras, o equivalente a cerca de 149 milhões de euros.

A Navigator é uma empresa portuguesa de produção integrada de pasta, papel, tissue, embalagens e energia baseada em biomassa, cotada na Bolsa de Valores Euronext Lisboa, com uma capitalização bolsista de aproximadamente 2,75 mil milhões de euros a 21 de março de 2024.

Fundada em 1993, a Accrol opera atualmente cinco instalações industriais em Blackburn, Leyland, Leicester, Flint e Bridgwater.

Segundo a Navigator, a administração da Accrol está a recomendar aos seus acionistas a aceitação da oferta da empresa portuguesa.

Em comunicado, a Navigator refere que no ano fiscal que terminou a 30 de abril de 2023, a Accrol registou receitas de 242 milhões de libras (282,4 milhões de euros), um EBITDA Ajustado de 15,6 milhões (18,2 ME) e apresentou uma dívida líquida de 26,8 milhões de libras (31,2ME).

No semestre que terminou a 31 de outubro de 2023, a empresa britânica registou vendas de 100,3 milhões (117 ME) e um EBITDA Ajustado de 10,2 milhões (11,9 MEuro).

A administração da Accrol estabeleceu, para o presente exercício, a previsão de receitas anuais de 205 milhões de libras (239 ME) e um EBITDA ajustado de pelo menos 21 milhões de libras (24,5 ME).

Quanto à Navigator, em 2023 teve receitas de 1,95 mil milhões de euros e um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) de 502 ME.

"Esta operação marca mais uma etapa na estratégia de diversificação e crescimento da Navigator no mercado de tissue, iniciada em 2015", destaca o grupo português, explicando que esta OPA se segue à aquisição, em março de 2023, dos ativos e negócios da Goma Camps Consumer Tissue em Espanha.

Esta aquisição - acrescenta -, "aumentou a capacidade total de produção da Navigator para 165 mil toneladas de bobines e 180 mil toneladas de capacidade de conversão de tissue por ano, gerando cerca de 293 milhões de euros em receitas anuais".

Na nota, a Navigator considera a Accrol "um negócio de tissue bem gerido e uma das principais empresas no segmento de mercado de marcas próprias do Reino Unido".

"A proposta de aquisição da Accrol fortalecerá o posicionamento da Navigator no mercado de tissue da Europa Ocidental", acrescenta a empresa, que prevê que o grupo combinado gerará mais de 500 milhões de libras (583,5 ME) em vendas neste segmento, com o mercado do Reino Unido a contribuir com cerca de 50% do volume total de negócios de tissue da Navigator", refere.