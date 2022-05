Navio com gás russo está fundeado junto ao porto de Sines

Partiu da Sibéria, na Península de Yamal, onde Vladimir Putin inaugurou em 2017 uma das maiores unidades de liquefação de gás natural do mundo.



Portugal recebe assim a segunda carga de gás natural liquidefeito desde que a Rússia invadiu a Ucrânia.



A União Europeia tem intensificado as sanções económicas contra o Kremlin, com bloqueio gradual ao petróleo e derivados.



Mas continua a ser autorizado o abastecimento de gás proveniente das jazidas russas, por gasoduto ou transporte marítimo.