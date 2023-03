Negociação salarial. Governo e representantes da Função Pública reúnem-se

O sindicato da Função Pública pede um aumento de salários imediato de dez por cento com um mínimo de 100 euros para todos os trabalhadores.O coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, espera que desta reunião saia mais do que propaganda, até porque o valor anunciado de pouco ou nada serve.Quanto à possibilidade de acelerar as progressões na carreira, admitida pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, é um tema a ser colocado em cima da mesa. Mas a Frente Comum diz que o que já foi anunciado é dúbio e confuso.