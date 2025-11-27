Negociações com sindicatos das forças de segurança começam na 6.ª feira

"Amanhã tem início o processo negocial com os sindicatos e associações socioprofissionais dos profissionais das forças de segurança", afirmou Marisa Garrido, durante o debate do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), dizendo que o executivo parte com "boa perspetiva" para as negociações.

A secretária de Estado falava a propósito de uma proposta de alteração do Chega ao OE, que foi avocada ao plenário de hoje, prevendo o pagamento, em 2026, de um suplemento especial aos agentes da PSP em serviço na Unidade de Estrangeiros e Fronteiras da PSP (UNEF/PSP).

"Partimos para este processo com boa perspetiva, tendo em conta que, nesta altura, desde que iniciámos todo o processo de valorização das carreiras e dos trabalhadores da administração pública, já conseguimos 27 acordos para 21 carreiras especiais", afirmou.

O arranque das negociações coincide com a data-limite que a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) deu ao Governo para a apresentação de propostas concretas sobre remunerações e suplementos, de forma a evitar protestos dos trabalhadores.

Há um mês, o presidente da ASPP, Paulo Santos, afirmou à Lusa que dava "uma última oportunidade" à ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, de apresentar propostas concretas e com efeitos a janeiro de 2026, caso contrário, o sindicato abandonaria as negociações e avançaria com protestos.

A data de 28 de novembro já tinha sido apontada ao sindicato pela ministra como o momento para a apresentação da proposta.

O presidente da ASPP defendeu que a proposta deve abranger a tabela remuneratória, suplementos remuneratórios, portaria de avaliação, com efeitos a janeiro de 2026.