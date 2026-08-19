Negócio cambial da banca moçambicana cresce 8,4% no segundo trimestre para 4 mil ME

De acordo com o mais recente Boletim dos Mercados Monetário Interbancário e Cambial, relativo ao segundo trimestre de 2026, divulgado pelo Banco de Moçambique, o volume total de negócios dos bancos nas operações cambiais com clientes cresceu face aos 4.314,4 milhões de dólares (3.773 milhões de euros) registados entre janeiro e março.

De acordo com o comunicado final da mais recente reunião do Comité de Política Monetária (CPMO) do Banco de Moçambique, realizada em 29 de julho, o mercado cambial moçambicano registou "maior fluidez" no primeiro semestre, "sustentada pela indústria extrativa, com elevados níveis de compras e vendas de divisas".

Já segundo o Boletim dos Mercados Monetário Interbancário e Cambial, as compras de divisas pelos bancos aos clientes ascenderam a 2.018,1 milhões de dólares (1.764 milhões de euros) no segundo trimestre, mais 15,1% do que os 1.753,7 milhões de dólares (1.534 milhões de euros) nos primeiros três meses do ano.

No mesmo período, as vendas totalizaram 2.028,4 milhões de dólares (1.773 milhões de euros), um aumento de 22,5% face aos 1.656 milhões de dólares (1.449 milhões de euros) de janeiro a março.

No mesmo período, as operações com derivados financeiros equivaleram a 628,7 milhões de dólares (549 milhões de euros), abaixo dos 904,7 milhões de dólares (790 milhões de euros) registados no primeiro trimestre.

Paralelamente, o boletim destaca a estabilidade da moeda nacional face ao dólar ao longo de todo o segundo trimestre: "As taxas de câmbio efetiva e de referência mantiveram-se praticamente inalteradas ao longo do trimestre, tendo-se observado, contudo, um ligeiro alargamento do diferencial entre ambas".

No final de junho, a taxa de câmbio efetiva situava-se em 63,90 meticais por dólar, enquanto a taxa de referência era de 64,01 meticais por dólar.