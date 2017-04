Negócio da venda da BRIO à Sonae concretizado "muito em breve" - The Edge Group

Lusa 27 Abr, 2017, 08:42 | Economia

Na quarta-feira, a Sonae anunciou a compra da totalidade do capital social da BRIO, a primeira cadeia de supermercados biológicos lançada em Portugal, que inclui seis unidades especializadas em alimentação biológica, ao The Edge Group, `holding de investimentos e capital de risco. O valor do negócio não foi divulgado.

"Estamos muito contentes com a operação", afirmou José Luís Pinto Basto, presidente executivo do The Edge Group, que adiantou que o negócio será "concretizado muito em breve".

"Acima de tudo, foi um negócio equilibrado e o BRIO fica em muito boas mãos" já que a Sonae "tem sinergias que permitem o crescimento" da cadeia de supermercados biológicos, acrescentou.

"A continuidade e crescimento do Brio fica melhor assegurada pelo grupo Sonae, que tem grande experiência no setor", sublinhou o responsável, que recordou que o The Edge Group entrou no BRIO "numa fase muito inicial".

Os supermercados BRIO foram adquiridos em 2010 pelo The Edge Group com apenas uma unidade e cerca de 500 mil euros de faturação anual.

"Fizemos crescer o BRIO para seis lojas e multiplicámos a faturação por 10", salientou José Luís Pinto Basto.

Em 2016, a cadeia de supermercados faturou cerca de cinco milhões de euros.

A rede BRIO emprega atualmente cerca de 40 pessoas, as quais se vão manter no âmbito deste negócio, adiantou o responsável.

Sobre o valor da operação, o presidente executivo disse que era confidencial, adiantando que tem uma parte fixa e outra variável.

"Achamos que a Sonae vai fazer crescer a empresa", considerou.

O gestor adiantou que o grupo está atento "a outras oportunidades do setor".

Apesar do negócio do grupo ser imobiliário, também desenvolve a atividade de capital de risco, na perspetiva de crescimento.

Na quarta-feira, a Sonae adiantou que a aquisição dos supermercados BRIO permitirá à Sonae MC (unidade de retalho alimentar do grupo) acelerar a avenida estratégica de crescimento de Health & Wellness, em particular no segmento de alimentação saudável.

Os seis supermercados especializados em alimentação biológica da BRIO, constituída em 2008, estão todos localizados na zona metropolitana de Lisboa.

Em dezembro do ano passado, a Sonae tinha assinado um acordo para a compra de 51% da Go Natural, inaugurando o primeiro supermercado com aquela insígnia.