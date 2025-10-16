Nestlé anuncia corte de 16 mil postos de trabalho em todo o mundo após queda nas vendas

O anúncio surge acompanhado da divulgação , também esta quinta-feira, do volume de negócios dos primeiros nove meses, que registou uma queda de 1,9 por cento para 65,9 mil milhões de francos suíços (71 mil milhões de euros).





Segundo o recém-nomeado presidente da Nestlé, Philipp Navratil, sucessor de Laurent Freixe, "o mundo está a mudar e a Nestlé precisa de se adaptar mais rapidamente", o que implicará "tomar decisões difíceis, mas necessárias, para reduzir o número de funcionários", afirma em comunicado.





A gigante suíça do setor agroalimentar, com sede em Vevey na Suíça, emprega cerca de 277 mil funcionários em todo o mundo.





"Estamos a envidar esforços para reduzir significativamente os nossos custos e aumentamos hoje a nossa meta de poupança para 3,0 mil milhões de francos suíços (3,23 mil milhões de euros) até ao final de 2027", explica.





Em Portugal, a Nestlé Portugal emprega atualmente 2.542 colaboradores, distribuídos por duas fábricas - uma de cafés torrados, no Porto, e outra de produtos à base de cerais, em Avanca, Estarreja - além da sede em Linda-a-Velha, no concelho de Oeiras, um centro de distribuição em Avanca e cinco delegações comerciais espalhadas pelo continente e pelas ilhas.





A Nestlé Portugal integra o grupo suíço e está presente no mercado de alimentação em diversas áreas de negócio, como a nutrição infantil, os cereais, a nutrição clínica ou os cafés. A subsidiária portuguesa é responsável pela produção e comercialização de mais de 90 marcas no país, nomeadamente a Cerelac, Nestum, Mokambo, Buondi ou Tofa.