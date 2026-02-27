Netflix afasta-se da aquisição da Warner Bros

A Netflix tinha apresentado uma proposta de 82 mil milhões de dólares (70 mil milhões de euros).

Na oferta revista, a Paramount ofereceu 31 dólares por ação da empresa, um aumento em relação aos 30 dólares iniciais (e acima da oferta de 27,75 dólares da Netflix), uma taxa regulatória de rescisão de 7 mil milhões, caso a fusão não seja aprovada e uma "taxa de acompanhamento" equivalente a cerca de 650 milhões de dólares a cada trimestre, a partir de setembro.





Foram dados quarto dias para que a Netflix pudesse apresentar uma oferta, mas a empresa rapidamente decidiu não o fazer, abrindo caminho para a aquisição por parte da Paramount.





“Acreditamos que seriamos excelentes guardiões das marcas icónicas da Warner Bros e que o nosso acordo teria fortalecido a indústria de entretenimento, preservando e criando mais empregos”, argumentaram Sarandos e Peters no comunicado.





David Zaslav, presidente executivo da Warner Bros Discovery, emitiu entretanto um comunicado, onde classifica a Netflix como “uma grande companhia” e desejando o melhor para o futuro.

Espera-se agora que a Paramount Skydance adquira toda a companhia Warner, incluindo a CNN. O negócio tem de ser ainda aprovado pela administração da Warner.





“Assim que nosso conselho votar pela adoção do acordo de fusão com a Paramount, isso criará um valor imenso para os nossos acionistas”, disse o presidente executivo da Warner.





“Estamos entusiasmados com o potencial da combinação da Paramount Skydance e da Warner Bros. Discovery e mal podemos esperar para começar a trabalhar juntos, contando as histórias que emocionam o mundo”.

O negócio poderá ser sujeito a um escrutínio anti monopólio. Se aprovado, este acordo deverá “redesenhar” Hollywood.





O acordo original para a compra da Warner Bros foi apresentada pela Netflix a 5 de dezembro. A produtora Paramount Skydance entrou na corrida, com contrapropostas.Mas esta quinta-feira, os chefes executivos da Netflix, Tafastando a plataforma de streaming da aquisição da Warner Bros.David Ellison, diretor executivo da Paramount, tinha emitido anteriormente um comunicado, afirmando que a empresa estava "satisfeita com a decisão unânime do conselho da WBD de confirmar o valor superior de nossa oferta”.A Warner Bros Discovery anunciou em março uma reunião especial de acionistas para votar.