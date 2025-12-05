Economia
Netflix compra Warner Bros por 83 mil milhões de dólares
A Netflix vai comprar o estúdio de cinema e televisão Warner Bros Discovery por cerca de 83 mil milhões de dólares (71,27 mil milhões de euros), anunciaram hoje as duas empresas em comunicado conjunto.
Esta aquisição permite à Netflix adquirir o catálogo de filmes, mas também o serviço de streaming HBO Max.
Trata-se da maior operação de consolidação no setor do entretenimento desde a compra da Fox pela Disney, por 71 mil milhões de dólares (60,96 mil milhões de euros), em 2019.
